İzmit'te Cezaevi Firarisi Yakalandı

İZMİT'te, hakkında 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Samet K. (27), polis ekiplerince yakalandı.

İZMİT'te, hakkında 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, cezaevi firarisi Samet K. (27), polis ekiplerince yakalandı.



İzmit Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kandıra T Tipi Yarı Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenilen Samet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Samet K.'nin Gültepe Mahallesi'ndeki evde olduğu belirlendi. Eve baskın düzenleyen ekipler, Samet K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Samet K., cezaevine gönderildi.



- Kocaeli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Polisten Kaçan Sürücü "Bizde Bir Şey Yok" Dedi, Kız Arkadaşı Alkollü Olduğu İçin Kaçtığını Söyledi

35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada

Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama

Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı