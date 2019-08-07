Son Dakika Haberleri: İzmit'te çocuklar bayrama hazırlanıyor
Son Dakika Güncel Haber

İzmit'te çocuklar bayrama hazırlanıyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının saçlarını ücretsiz olarak keserek bayrama hazırladı.

İzmit'te çocuklar bayrama hazırlanıyor, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının saçlarını ücretsiz olarak keserek bayrama hazırladı.

Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesinde İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 41 Kart sahibi maddi imkanı olmayan ailelerinin 0-18 yaş aralığında ki çocuklarının saç kesimi ve tıraşı yapıldı. Belsa B Blokta gerçekleşen kesimlerde çocuklar kuaför koltuğuna büyük heyecanla oturdu. Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, oda üyeleri Oktay Enç, Nurgül Kaya, Mehmet Akkuş, Ercan Urcan, Yavuz Doğar ve Yasemin Uznuner tarafından yapılan saç kesimi ve tıraş işlemleri sırasında keyifli anlar yaşandı.

Hayallerindeki modelleri de tarif ettikleri işlemlerle çocuklar bayrama hazırlandı. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında çocukların gülümsemesi her şeye bedel denilerek, herkese iyi bayramlar dilekleri iletildi. - KOCAELİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Kurban Bayramı, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte bayramda ücretsiz olacak köprüler ve yollar
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesinden memurlara bayram ikramiyesi Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:17:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit'te çocuklar bayrama hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]