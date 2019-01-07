Son Dakika Haberleri: İzmit'te Çocuklar Eğitimli Yetişiyor

İzmit'te Çocuklar Eğitimli Yetişiyor

1 saat önce

İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu tarafından öğrencilere çocuk hakları ve çocuk istismarını önleme konularında bilgilendirme eğitimleri veriliyor.

İzmit'te Çocuklar Eğitimli Yetişiyor, System.String[]
İzmit Belediyesi Çocuk Hakları Okulu tarafından öğrencilere çocuk hakları ve çocuk istismarını önleme konularında bilgilendirme eğitimleri veriliyor.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Çocuk Hakları Okulu'nda şiddet, madde bağımlılığı ve çocuk hakları konularında farkındalık oluşturmak amacı ile eğitimler verildiğini söyleyen yetkililer eğitimler iyi ve kötü dokunuş nedir, tehlikeli durumlarda yapılması gerekenler hakkında öğrencilere bilgi verdi. Eğitim sonunda park alanında eğlenen çocuklara çocuk hakları kitapçığı, katılım sertifikası ve İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın ailelere yazdığı mektup dağıtıldı.

Öte yandan İzmit Belediyesi çocukları her konuda yetiştirmeye devam ediyor. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında binlerce öğrenci yüzme öğrendi. İzmit ilçesindeki ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından örnek alınarak Türkiye'ye model olduğunu söyleyen belediye yetkilileri, "2017 yılında başlattığımız proje ile şimdiye kadar 10 bin öğrenci yüzmeyi öğrendi. Uzman kişiler eşliğindeki yüzme eğitimlerimiz devam etmektedir" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Yaşam
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