İzmit'te çocuklar parkların tadını çıkardı - Son Dakika

İZMİT'te, günler sonra ilk kez dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün ilk kez sokağa çıktı. Ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı. Parklara gelen 14 yaş ve altındaki çocukların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyarak parklarda oyun oynadığı görüldü.