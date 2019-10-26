Son Dakika Haberleri: İzmit'te 'cumhuriyet' koşusu
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İzmit'te 'cumhuriyet' koşusu

36 dakika önce

İzmit'te düzenlenen 'Cumhuriyet Koşusu' na binlerce kişi katılarak 4 kilometrelik parkurda koştu.

İzmit'te düzenlenen 'Cumhuriyet Koşusu' na binlerce kişi katılarak 4 kilometrelik parkurda koştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Koşusunun 7'ncisi Sekapark'ta düzenlendi. Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride 4 kilometrelik parkurda düzenlenen koşuya binlerce kişi katıldı. Koşuya, Etiyopya, Fas, Kenya, Bulgaristan gibi ülkelerden de sporcular katıldı. 7'den 70'e herkesin katıldığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Koşunun sonunda katılan tüm sporculara hatıra madalya verildi.

İzmit'te 'cumhuriyet' koşusu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:39 Kaynak: DHA
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