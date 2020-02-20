İzmit'te çuval içerisinde 2 tane uzun namlulu silah bulundu - Son Dakika
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İzmit'te çuval içerisinde 2 tane uzun namlulu silah bulundu

7 saat önce

İzmit'te çuval içerisinde 2 tane uzun namlulu silah bulunduİZMİT'te metruk bir bina içerisinde çuval içerisine konulmuş 2 adet uzun namlulu silah bulundu.

İzmit'te çuval içerisinde 2 tane uzun namlulu silah bulundu

İZMİT'te metruk bir bina içerisinde çuval içerisine konulmuş 2 adet uzun namlulu silah bulundu. Binada olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri tüfekleri incelemek üzere emniyete götürdü.

Gültepe Mahallesi Koçal Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada çuval içerisine konulmuş silah olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bina içerisinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Çuval içerisinde 2 adet uzun namlulu silah olduğunu tespit eden ekipler, tüfekleri bulundukları yerden alarak incelenmek üzere emniyete götürdü. Çevrede araştırma yapan ekipler, silahların sahibi olabileceği değerlendirilen Ş.K. isimli bir kişiyi de ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmit'te çuval içerisinde 2 tane uzun namlulu silah bulundu

Polis, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:45 Kaynak: DHA
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