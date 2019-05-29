Son Dakika Haberleri: İzmit'te darp ettikleri şahsın cep telefonunu gasp eden 5 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmit'te darp ettikleri şahsın cep telefonunu gasp eden 5 kişi yakalandı

59 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsı zorla bindirdikleri otomobilde darp edip cep telefonunu gasp eden biri kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.

İzmit'te darp ettikleri şahsın cep telefonunu gasp eden 5 kişi yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsı zorla bindirdikleri otomobilde darp edip cep telefonunu gasp eden biri kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bülent T. (27) daha önce tanıştığı S.D. (24) isimli kadın ile İzmit Otogarı'nda buluştu. Otele doğru yürümeye başlayan ikiliyi H.E. (27) arkadan takip etmeye başladı. Yürüyerek otel önüne gelen ikiliyi takip eden H.E.'nin işaret vermesinin ardından plakası belirlenemeyen otomobil otel önüne geldi. S.T. (28), M.Y.T. (26), H.E. (27), Y.İ.E. (26) isimli şahıslar ve S.D. isimli kadın tarafından Bülent T. zorla gelen otomobile bindirildi. Arabanın içinde darp edilen Bülent T.'nin üzerinden para çıkmayınca şüpheliler yaklaşık 2 bin değerindeki telefonunu gasp edip şahsı serbest bıraktı. Olayın bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri güvenlik kameralarından tespit etti. İzmit Yenişehir Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:53 Kaynak: İHA
İzmit, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp cep telefonunu gasbettiler 200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor Duruşmada kadın avukatla hakim arasında "Etek boyu" tartışması Annesini döven babasını öldürmüştü! Savcı "Ağır tahrik var" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:52:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit'te darp ettikleri şahsın cep telefonunu gasp eden 5 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]