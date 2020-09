İzmit'te denetimler kadın zabıtalara emanet edildi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanabilecek olumsuzlukların kadın gözü ile çözüme kavuşturulması amacıyla oluşturulan kadın zabıta ekipleri göreve başladı. Ekipler, görevlerinin ilk gününde farkındalık için vatandaşlara ve esnafa maske dağıttı.

İzmit Belediyesi, kadın istihdamına katkı sağlamak ve ilçeye daha fazla kadın elinin değmesi için kadın zabıta ekibi oluşturdu. İzmit'te oluşabilecek sorunlara kadın gözü ile tespit ederek çözüme kavuşturulmasında görevli olacak kadın zabıtalar, görevlerinin ilk günlerinde Fethiye Caddesi üzerinde esnafları tek tek gezerek, kendilerini tanıttı. Esnafın talep ve şikayetlerini dinleyen ekipler daha sonra farkındalık oluşturmak amacıyla esnaflara ve vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunarak maske dağıttı.

"Kadına her yerde ihtiyaç duyuluyor"

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık, "İzmit vatandaşlarının kalitesi yüksek olan bir yer. Bu hizmeti sağlayabilmek açısından kadının değerini vurgulamak ve kadın istihdamını gerçekleştirebilmek açısından zabıtamızın değiştiğini göstermeye çalışıyoruz bu projede. Almış olduğumuz eğitimler seviyesinde pratik olarak esnafımızla birlikte bunları gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın sorunlarını dinliyoruz, esnafımızla yan yana olmaya gayret gösteriyoruz. Sonuç itibariyle bu kentte yapılması gereken ne varsa zabıta yerinde görerek bunları hizmete almaya çalışıyoruz. Vatandaşın memnuniyetini, halkın memnuniyetini de görüyoruz Çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz. Bizim başkanımız kadın bir belediye başkanı, farklı bir belediye başkanı. Onun için de kadına çok önem veriyor. Zabıtanın da kadın yüzünü öne çıkarmaya çalışıyor. Kadın dilencilerle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz bu konuyla ilgili. Kadın dilenciler de var, kadına her yerde ihtiyaç duyuluyor. Kadının girmiş olduğu her yer her zaman daha bir detay, daha bir prensipli olmaya çalışılıyor. Biz de bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Kadın elinin değdiği yer her zaman çok daha güzelleşiyor"

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında tüm esnaflara ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten zabıta memuru Elif Beyza Tuğgan, kadın istihdamının çok önemli olduğunu söyledi. Tuğgan, "Biz de esnafımızın, vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız. Tabii ki bu güler yüzümüzle, samimiyetimizle, tüm içtenliğimizle olacak. Kadın elinin değdiği yer, her zaman çok daha güzelleşiyor. Esnaflarımızla yine aynı şekilde görüşmeler yaparak yine kadın istihdamının çok önemli olduğunu vurgulayarak esnaflarımıza ziyaretler gerçekleştirdik. Esnaflarımız tabii ki çok memnun. Bayan zabıtalardan çok memnunlar. Onlar da bunları dile getiriyorlar. Biz de dediğimiz gibi her zaman onların yanında olacağız" diye konuştu. - KOCAELİ