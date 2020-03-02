İzmit'te deprem farkındalığı oluşturulacak - Son Dakika

İzmit Kent Konseyi 1-7 Mart Deprem Haftası'nda deprem kenti olan İzmit'te bir dizi etkinlik düzenleyerek deprem konusunda vatandaşları bilinçlendirecek.



Başkanlığını Hüseyin Erol'un yaptığı İzmit Kent Konseyi, deprem gerçeğini en iyi bilen kentlerden biri olan İzmit'te 1-7 Mart Deprem Haftası'nda bir dizi etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler kapsamında bugün saat 14.30'da İzmit Deprem Müzesi'nde "Deprem Gerçeği" konulu bir panel gerçekleşecek. Ardından Akademisyen Heykeltıraş Zekeriya Erdinç'in "Zelzele" adlı heykel sergisinin açılışı yapılacak. İzmit Deprem Müzesinde açılışı yapılacak olan sergi 27 Mart Cuma gününe kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak. - KOCAELİ