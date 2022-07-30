İzmit Fatih Mahallesi'ndeki Akarca Deresi'ne düşen sokak köpeğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenle dere yatağına inen itfaiyeci, köpeğin gövdesine halat bağladı. Köpek yukarı çekilerek kurtarıldı. Herhangi bir yarası olmayan köpek bulunduğu yerde bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › DERE YATAĞINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika

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