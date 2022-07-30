DERE YATAĞINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika
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DERE YATAĞINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI

30.07.2022 22:42

İZMİT'te, dere yatağına düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekibince halat bağlanıp kurtarıldı.

İZMİT'te, dere yatağına düşerek mahsur kalan köpek, itfaiye ekibince halat bağlanıp kurtarıldı.

İzmit Fatih Mahallesi'ndeki Akarca Deresi'ne düşen sokak köpeğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenle dere yatağına inen itfaiyeci, köpeğin gövdesine halat bağladı. Köpek yukarı çekilerek kurtarıldı. Herhangi bir yarası olmayan köpek bulunduğu yerde bırakıldı.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Kocaeli, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DERE YATAĞINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: DERE YATAĞINA DÜŞEN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika
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