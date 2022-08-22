Devrilen hafriyat kamyonundan atlayan şoför yaralandı - Son Dakika
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Devrilen hafriyat kamyonundan atlayan şoför yaralandı

22.08.2022 15:20
Devrilen hafriyat kamyonundan atlayan şoför yaralandı

İZMİT'te devrilen hafriyat yüklü kamyonun araçtan atlayan şoförü, tekerin altında kalıp, ağır yaralandı.

İZMİT'te devrilen hafriyat yüklü kamyonun araçtan atlayan şoförü, tekerin altında kalıp, ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çayırköy Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında meydana geldi. Toprak taşıyan Musa D. yönetimindeki 48 TD 069 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Araçtan atlayan Musa D. kamyonun altında kaldı. İki iş makinesiyle kamyonun kaldırılması sonucu çıkarılan Musa D., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrilen hafriyat kamyonundan atlayan şoför yaralandı - Son Dakika

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