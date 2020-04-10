İzmit'te dezenfekte işlemleri aralıksız sürüyor - Son Dakika

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İzmit'te dezenfekte işlemleri aralıksız sürüyor
6 saat önce
Korona virüs ile mücadeleyi sahada özveriyle sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, kentin her noktasında tamamladığı dezenfekte çalışmasının ardından ikinci tura başlıyor.
Korona virüs ile mücadeleyi sahada özveriyle sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, kentin her noktasında tamamladığı dezenfekte çalışmasının ardından ikinci tura başlıyor.
İzmit Belediyesi, tüm dünyayı sarsan korona virüsün kentte oluşturduğu riski minimuma indirmek için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle toplumsal alanlarda yoğun mesai harcayan temizlik ekipleri tüm mahallelerde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını tamamladı. İlk etap çalışmalarını tamamlayan ekipler, ikinci kez tüm kentte dezenfenkte işlemlerine yeniden başlıyor. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:29 Kaynak: İHA
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