Son Dakika Haberleri: İzmit'te Dilenen 84 Kişiye Zabıta Ekipleri Müdahale Etti

İzmit'te Dilenen 84 Kişiye Zabıta Ekipleri Müdahale Etti

1 saat önce

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yapmak suretiyle dilenen şahıslarla ilgili çalışmalarını sürdürerek, 84 kişiye müdahale etti.

İzmit'te Dilenen 84 Kişiye Zabıta Ekipleri Müdahale Etti, System.String[]
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yapmak suretiyle dilenen şahıslarla ilgili çalışmalarını sürdürerek, 84 kişiye müdahale etti.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslarla ilgili denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Özellikle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Gazanfer Bilge Bulvarı Santral, Alemdar Caddesi, Seka Camii ve Halkevi'nde bulunan trafik ışıldakları bölgesi ve kentteki camilerin etrafını kendilerine mesken edinip dilencilik yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, dilendiği tespit edilen 84 şahsa müdahale etti. Vatandaşları bu şekilde dilenen şahıslarla ilgili daha dikkatli olmaları konusunda da uyaran yetkililer, "Dilenmeyi meslek haline getirmiş şahıslarla ilgili denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz" dediler. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa
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