İzmit'te Dolandırıcılık Uyarısı
1 saat önce
İzmit Belediyesi vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İzmit Belediyesi
vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İzmit Belediyesi tarafından yapılan uyarıda bazı kişilerin belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak para topladığı hatırlatıldı. Yetkililer, "Kişi ve kurumları arayarak para talebinde bulunanlara itibar edilmemeli. Daha önceleri de maddi durumu iyi olmayan hastalar da benzeri dolandırıcılık olaylarıyla karşılaşılmıştı. İzmit Belediyesi'nin hiçbir başkan yardımcısı tarafından yardım talebinde bulunulmamaktadır. Vatandaşlarımızdan belediye başkan yardımcılarımızın adını kullanarak yardım isteyenlere itibar etmemeleri, bu tür yardım için arayan veya gelenler olduğunda polise ihbarda bulunsunlar" denildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:50 Kaynak: İHA
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