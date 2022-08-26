İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi - Son Dakika
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İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi

26.08.2022 21:37
İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi

İZMİT'te düğün konvoyunda bulunanlar, bulvar caddesi üzerinde araçlarını durdurarak oyun oynadı.

İZMİT'te düğün konvoyunda bulunanlar, bulvar caddesi üzerinde araçlarını durdurarak oyun oynadı. Trafik akışını engelleyen grup, tepki topladı.

Akşam saatlerinde İzmit Atatürk Bulvarı'nda düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2 şeridinde durdu.  Trakfik akışının engellenmesine aldırış etmeden araçlardan inenler, bulvar üzerinde oyun oynadı. Konvoydakilerin trafiği durma noktasına getirmesi, bölgeden geçen sürücüler tarafından tepki çekti. Bir süre sonra araçlarına binerek yola devam edildi. Düğün konvoyunun yolda durduğu anlar sosyal medyada paylaşılırken, tepki gösterildi.


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Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi - Son Dakika
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