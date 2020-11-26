İzmit'te Dünya Engelliler Gününde farkındalık etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Belediye Meydanı'nda farkındalık etkinliği gerçekleştirecek.

İzmit Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında pandemi kurallarının da dikkate alınacağı bir farkındalık etkinliğine imza atacak. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün katkılarıyla engelli dernekleri işbirliğinde gerçekleşecek program İzmit Belediye Meydanı'nda saat 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında etkinliğe katılan engelli dernekleri adına satış stantları açılarak buradan elde edilecek gelirle engelli vatandaşlara destek sağlanacak. Ayrıca gönüllü vatandaşlarla birlikte özel gereksinimli bireyleri daha iyi anlamak ve yaşadıklarını hissettirmek adına çeşitli empati uygulamaları gerçekleştirilecek. Etkinliğin sonunda "Engelli Hakları" yazılı notların iliştirildiği uçan balonlar gökyüzüne salınarak engelli bireyler için farkındalık çağrısı yapılacak.

Bu önemli farkındalık etkinliğine Marmara Depremzede ve Bedensel Engelliler Derneği, Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği, Kocaeli Özel Gereksinimli Bireyler Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler Eğitim ve Dayanışma Derneği ile Altı Nokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi katılım sağlayacak. - KOCAELİ