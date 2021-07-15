İzmit'te ekilen yerel buğdayların hasadı yapıldı

5 çeşit tohum arasında en verimlisi 'nusrat tohumu' oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 8 ay önce kurumların işbirliği ile ekilen yerel buğdayların hasadı yapıldı. 4 dönümlük alana ekilen 5 çeşit buğday arasından en uygunun 'nusrat' tohumu olduğu tespit edildi.

Kocaeli'nin ve ülkenin kalkınması için kentin bazı noktalarında tarım çalışmaları başlatan İzmit Belediyesi, geçtiğimiz yıl kasım ayında İzmit ilçesi Ambarlı Mahallesine buğday ekim projesi başlattı. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve İzmit Ziraat Odası işbirliğinde 4 dönümlük alana 5 çeşit buğday ekilmişti. Buğdayların hasadı ise bugün yapıldı. Mustafa Türe isimli vatandaşa ait 4 dönümlük arazide ekilen 5 çeşit tohum arasında çiftçiye en uygun olanının nusrat tohumu olduğu belirlendi. Düzenlenen hasat etkinliğine, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Ambarcı Mahalle Muhtarı Mustafa Karaboğa, davetliler ve çiftçiler katıldı.

"İlaç kullanılmadı"

Üretimde farklı metot kullanılmadığını belirten Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, "Burada 5 çeşit buğday ekildi. Değerlendirmeler neticesinde nusrat buğdayımızda mutabık kaldık. Burada ayrı bir metot uygulanmadı, kesinlikle ilaç da kullanılmadı. Çok güzel bir verim elde edildi, yüzde 80 verim aldık. Fatma başkanımız bunu tohumluk olarak üreticilerimize verecek" dedi.

"Dayanışma gösterdik"

Çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak için desteklenmeleri gerektiğini kaydeden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise şu ifadeleri kullandı:

"İzmit bölgesinde yerel buğday tohumunun kullanımını ve buğday verimliliğini arttırma amacıyla Ambarcı Mahallesi'nde yaklaşık 4 dönümlük alan üzerinde deneme parseli oluşturmuştuk. Bu proje, Ziraat Odası Başkanlığımızın değerli bir projesiydi. Biz de kendisine dayanışma göstererek destek vermeye gayret ettik. Ziraat odamızla birlikte yürüttüğümüz bu projede, Sakarya Mısır Araştıma Enstitüsü tarafından tescil edilen altun, nusrat, kaynarca, acar ve alaca isimli 5 buğday tohumunu 8 ay önce değerli çiftçimiz Mustafa Türk'ün arazisinde dikimini gerçekleştirmiştik. Çiftçilerimizin işini kolaylaştırmamız gerekiyor, girdilerini azaltmamız gerekiyor. Teşvik ve destekleri arttırmamız gerekiyor. Bu destekler gübre, tohum, araç destekleri olur. Bu konuda yerelden genele hepimizin sorumluluğu var"

"En faydalı tohumun nusrat çeşidi olduğu tespit edildi"

Ekilen tohumlar arasında çiftçiye en uygun olanının nusrat tohumu olduğunu belirten Hürriyet, "GDO'lu ürünlerden milletimiz bıktı. Biz de burada yaptığımız çalışmalarda tohum deneme çalışmamalarımızı doğal üretim yöntemleri ile geliştirdik. Ziraat mühendislerimiz 8 aylık süreçte burada periyodik şekilde çeşitli gözlemler yaptılar. Toprağa ektiğimiz 5 çeşit buğday tohumunun hastalık dayanımını, yatmaya karşı toleransını, protein oranlarını, kalite ve evrimlerini karşılaştırma olarak incelediler ve sonucunda şu kanaate varıldı. Bu denediğimiz 5 çeşit tohumun içinden en uygunu ve en iyi verim aldığımız nusrat tohumu oldu. Bu konuyla ilgili de kaynak ve imkanlarımızı zorlayarak destek vermeye gayret edeceğiz. Çiftçimiz daha fazla üretsin, üretirken maliyetleri daha fazla azalsın ve tabi ki eder değerinde satabilsin" sözlerine ekledi.