Evlenmek isteyen babasıyla tartıştı, garajı yaktı

İZMİT'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı. Olay saat 21.00 sıralarında Doğan Mahallesi Yeni Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Eşinin ölümünün ardından evlenmek istediğini söyleyen Şevket T., oğlu Erdem T. ile tartıştı. Evden çıkan Erdem T., otomobili çıkardıktan sonra garajı ateşe verip kaçtı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTIBu sırada olay yerine giden itfaiye araçlarından biri yolda bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. Yangını çıkardıktan sonra kaçan Erdem T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.