İzmit'te Erken Kanser Teşhisi Yapıldı

İzmit Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Akpınar Gençlik Merkezi, Kanser Erken Teşhis ve Tanı Merkezi organizasyonu ile birlikte program dahilinde olan kadınların erken kanser teşhisi yapıldı.

İzmit Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Akpınar Gençlik Merkezi, Kanser Erken Teşhis ve Tanı Merkezi organizasyonu ile birlikte program dahilinde olan kadınların erken kanser teşhisi yapıldı.



Akpınar Gençlik Merkezi ve Akpınar TOKİ Aile Sağlığı Merkezi iş birliği ile yapılan Kanser Erken Teşhis ve Tanı Merkezi (KETEM) organizasyonu ile program dahilinde olan kadınların erken kanser teşhisi yapıldı. Bu kapsamda kanserle ilgili farkındalık oluşturmak, kanser hastalığının görülme ve ölüm oranlarını azaltmayı amaçlayan KETEM'den 39 kişi yararlanmış oldu. Ücretsiz olarak verilen bu hizmetten memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar yetkililere teşekkür etti. - KOCAELİ

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