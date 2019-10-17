Son Dakika Haberleri: İzmit'te eski eşini öldüren şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel İzmit'te eski eşini öldüren şüpheli adliyede

İzmit'te eski eşini öldüren şüpheli adliyede

2 saat önce

İZMİT'te boşandığı eşi Ayşe Acar'ı (36) doğal gaz dağıtım şirketinin içerisinde tabanca ile başına ateş ederek öldüren Kerem T.(44), adliyeye sevk edildi.

İzmit'te eski eşini öldüren şüpheli adliyede, System.String[]
İZMİT'te boşandığı eşi Ayşe Acar'ı (36) doğal gaz dağıtım şirketinin içerisinde tabanca ile başına ateş ederek öldüren Kerem T.(44), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerindeki doğal gaz dağıtım şirketinde meydana geldi. Eski eşinin annesi ve kuzeniyle buluşan Ayşe Acar, geçen Mayıs ayında boşandığı eşi ile birlikte oturdukları evin aboneliklerini kapatmak için elektrik ve su idarelerine gittikten sonra doğal gaz dağıtım şirketine geldi. Burada aboneliğin devri için Kerem T.'nin de çağırılması üzerine Ayşe Acar, eski eşinin gelmesini kabul etti. Kerem T. içeriye girer girmez tabanca ile Ayşe Acar'ın başına bir el ateş ederek öldürdü, ardından intihara kalkıştı. Bu sırada müdahale eden teyzesinin oğlu ve güvenlik görevlisi Kerem T.'yi etkisiz hale getirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Kerem T., emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


- İzmitkocaeli
İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:38 Kaynak: DHA
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