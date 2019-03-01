Son Dakika Haberleri: İzmit'te Film Gibi Senaryo ile Gasp

İzmit'te Film Gibi Senaryo ile Gasp

1 saat önce

İZMİT'te, internet üzerinden para karşılığı ilişki için anlaştığı kadının evine giden H.S.'ye film gibi bir senaryo ile tuzak kuruldu.

İzmit'te Film Gibi Senaryo ile Gasp, System.String[]
İZMİT'te, internet üzerinden para karşılığı ilişki için anlaştığı kadının evine giden H.S.'ye film gibi bir senaryo ile tuzak kuruldu. Eve baskın düzenleyerek genç kadının ağabeyi olduğunu söyleyen 3 kişi, H.S.'nin üzerindeki para ve kredi kartlarını gasbetti. Olayla ilgili 2'si çocuk, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, 26 Şubat Salı günü İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. H.S., internet üzerinden Defne S. adını kullanan kadınla para karşılığı ilişki için anlaştı. Verilen adresteki eve giden H.S., 2 kadın tarafından karşılandı. H.S. ve kadınlar salona geçip sohbet etmeye başladı. Bu sırada içeri giren ve kadınların ağabeyleri olduklarını söyleyen 3 kişi, H.S.'ye saldırdı. H.S.'yi tabanca ve bıçakla tehdit eden saldırganlar, üzerindeki 550 TL'yi ve kredi kartlarını aldı. H.S.'ye evde kendilerini beklemesini söyleyen gaspçılar, yakındaki ATM'ye giderek kredi kartlarından toplam 5 bin TL para çekip döndü. Gaspçılar daha sonra H.S.'nin gitmesine izin verdi.

Evden çıkan H.S.'nin şikayetçi olmasının ardından araştırma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca ve bıçak da ele geçirildi.

Şüphelilerden yaşı 18'den küçük olan K.E. isimli kız ve N.G. adlı erkek, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Defne S. adını kullanan F.Ç. (24) ve kendilerini kadının ağabeyleri diye tanıtan M.Ç. (20) ile K.E. (22), Kocaeli İl Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. Şüpheliler polise verdikleri ifadelerinde, paraları olmadığı için bu olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:43 Kaynak: DHA

İzmit, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cem Yılmaz, Defne Samyeli'nin Yıllar Önceki Görüntülerini Buldu Fuhuş İçin Anlaştığı Kadından Akılalmaz Tuzak! Ağabeyleri Evi Bastı

Son Dakika! Bakan Kurum: 4 Milyar Liralık Kaynakla Kentsel Dönüşümde Önemli Bir Süreci Başlatıyoruz Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:25:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmit'te Film Gibi Senaryo ile Gasp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]