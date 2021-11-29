İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı - Son Dakika

İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

İzmit'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşın çevredeki binalar tahliye edildi.

İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve ekipleri geldi. ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ Jandarma ekipleri, cami çevresinde bulunan risk altındaki binaların tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, minarenin yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Sevigen açıklama yaptı: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim

Son Dakika: İstanbul'da fırtına sebebiyle yarın saat 18.00'e kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanılamayacak

İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı

Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü

Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim

Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı

Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!

Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek