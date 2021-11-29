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İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı - Son Dakika

İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

29.11.2021 22:27

İzmit'te etkili olan fırtınada bir caminin minaresi yan yattı. Minarenin yıkılma ihtimaline karşın çevredeki binalar tahliye edildi.

İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi, etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve ekipleri geldi.

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Jandarma ekipleri, cami çevresinde bulunan risk altındaki binaların tahliye edilmesini sağladı. Ekipler, minarenin yerinden kaldırılması için çalışma yürütüyor.

İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı
İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Kocaeli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'te fırtınaya dayanamayan minare yan yattı - Son Dakika
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