İzmit'te fuhuş operasyonu - Son Dakika
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İzmit'te fuhuş operasyonu

7 saat önce

İZMİT'te, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, fuhşa aracılık eden F.K. gözaltına alınırken, Özbekistan uyruklu 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İzmit'te fuhuş operasyonu, System.String[]

İZMİT'te, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, fuhşa aracılık eden F.K. gözaltına alınırken, Özbekistan uyruklu 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri, dün İzmit'te bulunan bir eve baskın düzenledi. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen F.K., gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan Özbekistan uyruklu S.D., G.B. ve F.M. ise sınır dışı işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. F.K. bugün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Özbekistan, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:58 Kaynak: DHA
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