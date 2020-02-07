İzmit'te fuhuş operasyonu; 2 şüpheli adliyede - Son Dakika
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İzmit'te fuhuş operasyonu; 2 şüpheli adliyede

6 saat önce

İZMİT'te, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si kadın 3 kişi, gözaltına alındı.

İzmit'te fuhuş operasyonu; 2 şüpheli adliyede, System.String[]

İZMİT'te, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2'si kadın 3 kişi, gözaltına alındı. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen A.C. ve I.C., adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te düzenlediği operasyonla fuhşa aracılık yapan A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. ile fuhuş yaptırılan vatandaşı E.M.'yi gözaltına aldı. E.M., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Fuhşa aracılık ettiği belirlenen A.C. ve I.C. ise adliyeye sevk edildi.


Polis, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:06 Kaynak: DHA
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