İzmit'te fuhuş operasyonu; 2 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit'te fuhuş operasyonu; 2 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

İzmit'te fuhuş operasyonu; 2 şüpheli adliyede (2)

11 dakika önce

TUTUKLANDILARİzmit'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 'fuhşa aracılık' ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. tutuklandı.

İzmit'te fuhuş operasyonu; 2 şüpheli adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

İzmit'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 'fuhşa aracılık' ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. tutuklandı.


Gürcistan, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
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