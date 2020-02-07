İzmit'te fuhuş operasyonu; 2 şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

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İzmit'te fuhuş operasyonu; 2 şüpheli adliyede (2)
11 dakika önce
TUTUKLANDILARİzmit'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 'fuhşa aracılık' ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
İzmit'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 'fuhşa aracılık' ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.C. ve Gürcistan uyruklu I.C. tutuklandı.
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