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İzmit'te fuhuş operasyonu 4 gözaltı

46 dakika önce

İzmit'te fuhuş operasyonu 4 gözaltıİzmit'te bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, baskın düzenledi.

İzmit'te fuhuş operasyonu 4 gözaltı

İzmit'te bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis, baskın düzenledi. Baskında fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhuşa zorlandıkları iddia edilen 2 kadın gözaltına alındı.

İzmit Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Bir süre evi gözlemleyen polis, baskın düzenledi. Baskında fuhuşa zorlanan Azerbaycan uyruklu 2 kadın ile fuhuşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla M.S. ile sevgilisi H.A. gözaltına alındı.

Fuhuşa zorlanan kadınlar ifadelerinde, sosyal medya uygulamaları üzerinden ilan vererek görüştükleri kişilerle evde buluştuklarını söyledi. Fuhuşa zorlandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.S. ile H.A. adliyeye sevk edildi.

İzmit'te fuhuş operasyonu 4 gözaltı

Polis, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:26 Kaynak: DHA
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