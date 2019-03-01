Son Dakika Haberleri: İzmit'te Fuhuş Pazarlığına Gelen Şahsı Gasp Eden 5 Kişi Tutuklandı

İzmit'te Fuhuş Pazarlığına Gelen Şahsı Gasp Eden 5 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fuhuş pazarlığı yaptıkları şahsı kadınlarla buluşturup abi rolü ile gasp eden 5 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İzmit'te Fuhuş Pazarlığına Gelen Şahsı Gasp Eden 5 Kişi Tutuklandı, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fuhuş pazarlığı yaptıkları şahsı kadınlarla buluşturup abi rolü ile gasp eden 5 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, H.S. (30) adlı şahıs, internet üzerinden fuhuş amacıyla Defne S. adlı kadın ile iletişime geçti. Konuşma sonrası İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki eve giden H.S., evde bulunan 2 kadınla yeniden fuhuş pazarlığına girdi. Pazarlık sırasında bir anda kadınların abisi rolünde eve gelen 3 erkek, kadınları başka odaya alarak H.S.'yi bıçak ve silahla tehdit edip cebindeki 550 TL'yi aldı. Daha sonra H.S.'nin cüzdanındaki kredi kartını alan 3 kişiden 2'si bankamatiğe giderek kartlardan 5 bin TL çekti. Parayı çeken şahısların eve dönmesi sonrasında ise H.S. evden gönderildi. Olayın ardından H.S.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Defne kod adlı F.Ç. (24), M.Ç. (20), K.E. (22) ve 18 yaşından küçük N.G. ve S.T.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar, sorgularında suçlamaları kabul etti. Şahısların daha önce benzer olaylar hakkında haberleri okudukları, para ve kalacak yerlerinin olmaması nedeniyle birkaç kez aynı şekilde fuhuş amaçlı gelenleri gasp ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi, Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 5 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:30 Kaynak: İHA

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa
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