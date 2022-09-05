ATLI POLİSLER İZMİT SAHİLİNDE GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika
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ATLI POLİSLER İZMİT SAHİLİNDE GÖREVE BAŞLADI

05.09.2022 18:28
ATLI POLİSLER İZMİT SAHİLİNDE GÖREVE BAŞLADI

İZMİT'te gençlerin yoğunlukla tercih ettiği sahil bandında atlı polisler göreve başladı.

İZMİT'te gençlerin yoğunlukla tercih ettiği sahil bandında atlı polisler göreve başladı. Ankara'dan 1 hafta süreyle görevlendirilen atlı ekipler, bölgede devriye gezecek.

İzmit'te yaz akşamları gençlerin tercihi olan sahil bandında, atlı polisler görev yapmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İzmit'te 1 hafta süre ile görevlendirilen atlı polisler, bölgede devriye gezmeye başladı. Bugün İzmit'te ilk kez göreve çıkan atlı polisler, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. Atları seven ve polislerle sohbet eden gençler, bölgede bu tür birliklerin bulunmasının kendilerine güven verdiğini söyledi.

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Kaynak: DHA

Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATLI POLİSLER İZMİT SAHİLİNDE GÖREVE BAŞLADI - Son Dakika

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