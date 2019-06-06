İzmit'te hafif ticari araç yandı
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motor kısmından yanan hafif ticari araca itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
'nin İzmit
ilçesinde motor kısmından yanan hafif ticari araca itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, İzmit ilçesi Plaj Yolu Mahallesi Cumhuriyet Sitesi D-100 karayolu yan yolunda meydana geldi. Hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürürken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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