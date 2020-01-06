İzmit'te haftalık encümen toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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İzmit'te haftalık encümen toplantısı gerçekleştirildi
6 saat önce
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında gerçekleştirildi.
İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda Emlak İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait toplam 8 madde görüşülerek karara bağlandı. - KOCAELİ
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