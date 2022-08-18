Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Olay, öğle saatlerinde, Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'taki hamamda meydana geldi. Hamamda suyun pH derecesinin fazla yükseltilmesiyle 10 kişi, fenalaştı. Durumun bildirilmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Hamam çevresindeki binalar, tedbir amaçlı boşaltıldı. Kadınlardan 3'ü Kocaeli Devlet Hastanesi 'ne, 4'ü SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 3 kişi ise ayakta tedavi edildi. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hamamda incelemede bulunulurken, sorunun pH yükseltilmesinden kaynaklı olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Kadıköy, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hamam suyundan etkilenen 7 kişi, hastanelik oldu - Son Dakika

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