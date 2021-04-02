İzmit'te havanın ısınmasını fırsat bilenler sahillere akın etti - Son Dakika

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Sandalye ve masalarını getirenler, sahilde oturarak güzel havanın keyfini çıkardı.

İzmit'te havanın ısınmasıyla birlikte birçok kişi soluğu sahilde aldı. Sandalye ve masalarını getirenler, deniz kenarındaki çimlerin üzerinde güneşin tadını çıkardı. Çay, kahve ve yiyeceklerini de yanlarında getiren vatandaşlar kafe ve restoranlar açılmasına rağmen, koronavirüsten korunmak amacıyla sadece yakın çevreleriyle birlikte vakit geçirmek için açık havada oturmayı tercih ettiklerini söyledi.

Arkadaşıyla yürüyüş için sahile geldiğini söyleyen Kaan Candan, "Uzun süredir yağmur yağıyordu. Güneşi görünce biz de faydalanmak istedik. Açık alanları tercih ediyoruz genel olarak. Kafeler kalabalık oluyor" dedi.

Arkadaşlarıyla güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyleyen Kübra Nur Doğan, "Güzel bir hava olduğu için arkadaşlarla çıkalım dedik. Ama mekanlar biraz kalabalıktı, o yüzden açık alanı tercih ettik. Az ileride alışveriş merkezi var. Oraya gittik, biraz kalabalıktı. Oradan sahile geldik. Şu an hava güzel. Burada sosyal mesafeye de uyuluyor. Kocaeli mesafeyi bilen bir şehir. Vaka sayıları biraz arttı tabii. Cumartesi ve pazar günleri yasaklarla inşallah yine eskiye döneriz" diye konuştu.