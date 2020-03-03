İzmit'te her gün Kadınlar Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit'te her gün Kadınlar Günü - Son Dakika

İzmit'te her gün Kadınlar Günü

7 saat önce

İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanını farklı Dünya Emekçi Kadınlar Günü afişleriyle süsledi.

İzmit'te her gün Kadınlar Günü, System.String[]

İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanını farklı Dünya Emekçi Kadınlar Günü afişleriyle süsledi.


İzmit Belediyesi, Dünya Kadınlar Gününe özel yine farklı bir çalışmaya imza attı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel afişler hazırlayan belediye, kentin birçok noktalarına astığı afişlerle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü farklı tarihlerle karşıladı. Kadınların yılda yalnızca bir kez değil, her gün hatırlanıp haklarına saygı duyulması fikriyle hareket eden çalışma ile kentin farklı noktalarında asılan afişlerde bunu vurgulamak için farklı tarihler kullandı. Çalışma ile kadın haklarına yalnızca 8 Mart'ta değil, yılın her günü saygı gösterilmesi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:31 Kaynak: İHA
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