Son Dakika Haberleri: İzmit'te Heyelan Önlemleri Alındı

İzmit'te Heyelan Önlemleri Alındı

12 dakika önce

İzmit Belediyesi vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması adına şehir genelindeki heyelan önlemleri çalışmalarına devam ediyor.

İzmit'te Heyelan Önlemleri Alındı, System.String[]
İzmit Belediyesi vatandaşların can ve mal kaybı yaşamaması adına şehir genelindeki heyelan önlemleri çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Orhan Mahallesi Ünlü Sokak'ta toprak ve kaya parçalarının yola düşmesini engellemek ve yoldan geçen vatandaşlara ve araçlara zarar vermesini önlemek amacıyla 40 metre uzunluğunda yarım metre yüksekliğinde parapet çalışmasını tamamladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan belediyenin fen işleri yetkilileri, "Gerek başkanımızla birlikte haftanın iki günü yapmış olduğumuz mahalle inceleme gezilerinde, gerek teknik ekibimizin yapmış olduğu rutin takiplerde gerekse vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda mahallerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha güzel koşullarda mahallerinde yaşamlarını sürdürebilmeleri ve oluşabilecek kazaların önüne geçmek için şehir genelinde yoğun şekilde çalışıyoruz. Fiziki yapılarından dolayı özellikle bazı mahallerde toprak kaymalarının önüne geçmek için duvar ve parapet çalışmalarını sürdürüyoruz. Orhan mahallemizde de bu çalışmamamızı tamamladık. Amacımız vatandaşımızın memnuniyetidir" dedi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:19 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, Güncel
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