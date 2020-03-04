İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu - Son Dakika

İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu

19 dakika önce

İzmit'teki Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı bir cip içerisinde ceset bulundu. İtfaiye ekipleri hastalık şüphesine karşı özel kıyafetlerini giyerek, aracın çevresini güvenlik şeridi ile çevirdi.

Öğleden sonra, İzmit Seka Devlet Hastanesi'nin yan tarafında bulunan otoparkta Hollanda plakalı KS-037-P plakalı bir cipte bir erkeği baygın şekilde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

OLAY YERİNDE HASTALIK ŞÜPHESİ

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, cipin sağ arka camını indirip kapıyı açtı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin öldüğünü tespit etti. İtfaiye ekipleri hastalık şüphesine karşı özel kıyafetlerini giyerek, aracın çevresini güvenlik şeridi ile çevirdi.

VATANDAŞLAR OLAY YERİNE YAKLAŞTIRILMADI

Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi olmayan kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine ekipler hemen önlem amaçlı kapıyı kapatarak aracın camını bantladı. Hastalık şüphesine karşı özel kıyafetlerini giyen itfaiyeciler, aracın çevresine güvenlik bandı çekerek, vatandaşların yaklaşmasını önledi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İzmit'te Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı cip içerisinde ölü bulunan kişinin Nuri İnan Ağvar (52) olduğu belirlendi. Hastalık şüphesi bulunan Nuri İnan Ağvar'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu
İzmit Seka Devlet Hastanesi, Hollanda, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:30 
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