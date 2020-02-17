İzmit'te iki fabrikanın bulunduğu alana iskele yapılacak - Son Dakika

İZMİT'te, yeni liman yapılacağı iddiasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, iki fabrikaya ait iskelenin ortasına liman değil yeni bir iskele yapılacağını, herhangi bir dolgu yapılmayacağını söyledi.

Kocaeli 'nin Derince ve İzmit ilçelerinin birleştiği noktada, yan yana bulunan Koruma Şirketler Grubu ve Aktaş Kimya'ya ait kimyasal madde fabrikalarının tam orta noktasında kalan alanda yeni bir liman yapılacağı iddiası mahalle halkı ve sivil toplum kuruluşlarının tepkilerine neden oldu. Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, fabrikada basın toplantısı düzenlendi. Belirlenen bölgede yeni bir liman yapılacağı iddiasının doğru olmadığını söyleyen Aracı, 2 firmaya ait su üstü iskele ve boru hatlarının şu anda çalışmakta olduğunu ve yapılacak olan çalışma ile kurulacak tek iskelenin 2 firmaya da hizmet edeceğini belirtti. Çevre ve Şehircilik Kocaeli İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları görüşmelerde bölgede dolgu yapılmaması konusunda ortak bir karara vardıklarını söyleyen Aracı, şu an küçük olan iskelelere sadece küçük gemilerin yanaşabildiğini ve bunun gemi trafiğini arttırdığını savundu. Yapılacak büyük iskele ile 2 firmaya da daha büyük gemilerle yük geleceğini belirten Aracı, bu şekilde İzmit Körfezi'ndeki gemi trafiğine de olumlu yönde katkı sunacaklarını söyledi.

İKİ İSKELENİN ARASINA YENİ İSKELE YAPILACAK

İskelenin yapılacağı alanı gösteren Aracı, "Burada bir iskele var. Aktaş firmasına ait boru iskelesi de karşısında duruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'Burada açığa sağlam bir yanaşma platformu bağlansın, 2 firmaya da hizmet etsin' diyor. Konu bundan ibaret. Herhangi bir dolgu yapılmayacak. Hiçbir şey yapılmayacak burada. Yeni yapılan iskele, tam iki iskelenin ortasında olacak. Zaten yeni iskele yapıldığında diğer ikisi atıl kalacak. Daha sonra bakanlık bize 'Bu iskeleyi yıkın' derse, yıkacağız." diye konuştu.