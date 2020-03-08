İzmit'te kadınlar yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit'te kadınlar yürüdü - Son Dakika

İzmit'te kadınlar yürüdü

6 saat önce

İZMİT'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüzlerce kadın sloganlar atarak yürüdü.

İzmit'te kadınlar yürüdü, System.String[]

İZMİT'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüzlerce kadın sloganlar atarak yürüdü.

Kocaeli Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. İzmit'in en yoğun bölgesi olan Yürüyüş Yolu üzerindeki Belediye İş Hanı önünde başlayan yürüyüş, Sabri Yalım Parkı'nda bulunan İnsan Hakları ve Demokrasi Anıtı'na kadar devam etti. Etkinlikte buluşan yüzlerce kadın, ellerinde taşıdıkları 'Eşitlik yoksa, aşk da yok', 'Krize ve şiddete karşı isyanda, tüm dünyada ayaktayız', 'İtaat yok Adem, elma yer misin?' pankartlarıyla birlikte, 'Bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun' ve 'Evden dışarı, dünyadan içeri' sloganları atarak yürüdü. Grup adına basın açıklamasını okuyan Sibel Yılmaz, "Biz kadınlar tüm dünyada ayaktayız. Bu 8 Mart'ta da meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde, okullarda, evlerde daha iyi bir yaşam için, eşitlik ve özgürlük için tüm baskılara ve yasaklara rağmen birbirimizden güç alarak mücadele etmeye devam ediyoruz. Kadın cinayetleri, erkek şiddeti, ekonomik krizler, gericilik, savaşlar ve erkek egemen iktidarlar üstümüze yığılırken biz kadınlar en yakınımızdaki kadının koluna giriyor ve kadın dayanışmasının aşılmaz barikatını kuruyoruz." dedi.


Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Fransa'da camiye silahlı saldırı: 1 kişi ağır yaralandı Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 02:47:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'te kadınlar yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]