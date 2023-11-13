Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden katil İsrail'e yönelik protestolar Türkiye'de de hız kesmiyor. İzmit'te dünyaca ünlü kahve zincirinde oturan müşterileri hedef alan kalabalık bir grup, vatandaşlara "Yazıklar olsun" diye bağırıp masalardaki kahvelerini döktü.
İsrail zulmüne yönelik tepkilerin son örneği İzmit'te yaşandı. Dünyaca ünlü kahve zincirinde oturan müşteriler, kalabalık bir grubun müdahalesiyle karşılaştı.
Kahve zincirinin Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e ait olduğu gerekçesiyle müşterilere sert tepkide bulunan kalabalık grup, "Yazıklar olsun" diye bağırdıkları vatandaşların masalardaki bardaklarını alıp tek tek yere döktü.
Öte yandan grubun masalarda oturan vatandaşlara yönelik müdahalesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Son Dakika › Yaşam › Kalabalık bir grup dünyaca ünlü kahve zincirinde oturan müşterilere tepki gösterip kahvelerini döktü - Son Dakika