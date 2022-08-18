Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Olay, gece Mimar Sinan Köprüsü'nün altında meydana geldi. Kalabalık grup, bilinmeyen nedenle tekme tokat kavga etmeye başladı. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekibi, kavgayı fark etti. Köprü merdiveninden inen polisleri gören gençler, koşarak uzaklaştı. Polisin gruptan birkaçına müdahale ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga anı ve polisler geldikten sonra gençlerin kaçışı yer aldı.

Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekme tokat kavga ettiler, polisi görünce kaçtılar - Son Dakika

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