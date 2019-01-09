Son Dakika Haberleri: İzmit'te Karla Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

İzmit'te Karla Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor

1 saat önce

İzmit Belediyesi bünyesinde kurulan karla mücadele ekipleri hem şehir merkezinde hem de köylerde kar ve dona karşı çalışmalarına devam ediyor.

İzmit'te Karla Mücadele Hız Kesmeden Devam Ediyor, System.String[]
İzmit Belediyesi bünyesinde kurulan karla mücadele ekipleri hem şehir merkezinde hem de köylerde kar ve dona karşı çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi ekipleri eksi 8'leri bulan soğuk nedeniyle oluşan don olayına karşı kentin dört bir yanındaki kaldırımlarda, merdivenlerde, cami önlerinde, duraklarda, okul önlerinde ve üst geçitlerde tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler yollardaki buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıyor. 4 gün içinde buzlanmaya karşı 400 tondan fazla tuz kullanıldı. Köylerdeki karla mücadele çalışmasının belediyenin fen işleri ekiplerince yürütüldüğünü söyleyen yetikleler, "3 greyder, 1 jcb (kepçe) ve 6 personel ile Akmeşe, Çubuklu Osmaniye, Sarışeyh, Alacalar, Davulköy, Şahinler, Tongurlu, Çiftlik, Bögürgen, Seferköy, Şahbaz, Gökçeören, Çeribaşılar, Güvercinlik, Mecidiye, Ambarcı, Çavuşoğlu, Düğmeciler köylerinde 81 kilometre yol açım çalışması yapıldı. Bizler ne kadar tedbir alsak da bazen gizli buzlanma olabiliyor. Bu yüzden de vatandaşların yürürken dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştular. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Güncel
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