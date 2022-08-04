İzmit sahilinde bir erkek, yeşil alanların sulamasında kullanılan yerdeki fıskiyeye takma attı, ardından da suyu yönlendiren başlığı çıkarmaya çalıştı. Başlığı çıkaramayan kişi, fıskiyeye yeniden tekmeyle vurdu. Bu kez başlık kırıldı, havaya fışkıran tazyikli su kendisini ıslattı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, duruma tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fıskiyeyi tekmeleyip kırınca ıslandı - Son Dakika

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