İZMİT'TE KİMYASAL KOKU İHBARI AFAD'I HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika
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İZMİT'TE KİMYASAL KOKU İHBARI AFAD'I HAREKETE GEÇİRDİ

18.10.2022 12:32

İZMİT Körfezi sahilinde bir vatandaşın kimyasal bir koku hissettiği ihbarı üzerine AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı.

İZMİT Körfezi sahilinde bir vatandaşın kimyasal bir koku hissettiği ihbarı üzerine AFAD ekipleri cihazlarla ölçüm yaptı. Ekipler herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadı. İzmit Plaj Yolu mevkisi Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapan bir vatandaşın bölgede kimyasal bir koku hissettiği ihbarı üzerine AFAD ekipleri kısa süre bölgeye geldi. Ekipler kokunun yayılabileceği sahil kenarında ve su kanallarında cihazlarla ölçüm yaptı. Yapılan incelemelerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı. Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerini sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Caddesi, Kocaeli, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİT'TE KİMYASAL KOKU İHBARI AFAD'I HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİT'TE KİMYASAL KOKU İHBARI AFAD'I HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika
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