İzmit'te kısıtlama sonrası hareketlilik - Son Dakika

İzmit'te kısıtlama sonrası hareketlilik
29.11.2020 11:21
İZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 10.00'da sona erdi.
İZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 10.00'da sona erdi. Kısıtlamanın ardından sokaklarda hareketlilik başladı.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar gereği dün saat 20.00 itibarıyla yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamayla İzmit'te boşalan sokaklar, bugün saat 10.00'da sona ermesinin ardından tekrar dolmaya başladı. Trafik yoğunluğu giderek artarken, bugün saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması tekrar başlayacak.
Son Dakika Rus senatör Kosaçev: Muhsin Fahrizade suikasti Orta Doğu'da büyük bir savaşın 'kıvılcımı' olabilir Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı Fransa'da polis şiddeti, halkı sokağa döktü! Çatışmalara "Macron İstifa" sloganları damga vurdu Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı Sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyip ormana giden alkollü şahsın başına gelmeyen kalmadı Kendisine "Yatakta iyi değil" diyen modele, ünlü oyuncu Halle Berry'den iddialı yanıt Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi