İzmit'te kız arkadaşını öldüren adam intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit'te kız arkadaşını öldüren adam intihar etti

27.06.2023 00:35

İzmit'te Hasan Ceylan, tartıştığı kız arkadaşı Gözde Vural'ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İkiliden haber alamayan iş arkadaşları polise başvurunca olay ortaya çıktı. Polisin yaptığı incelemede evde tartışma yaşandığı ve Ceylan'ın Vural'ı başından vurduğu belirlendi. Cenazeler otopsi için morga kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Ağlayan Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Ceylan ve kız arkadaşı Gözde Vural'dan 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları, polise başvurarak yardım istedi. İhbarda bulunan arkadaşlarının belirttiği adrese, bu gece saatlerinde giderek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Vural ve Ceylan'ın cansız bedenleri ile karşılaştı.

Kız arkadaşını başından vurup intihar etti

EVDE TARTIŞTIKLARI BELİRLENDİ

Polisin olay yeri inceleme çalışmalarında, evde tartışma yaşandığı ve Hasan Ceylan'ın kız arkadaşı Gözde Vural'ı tabanca ile başından vurarak öldürdükten sonra kendi başına ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İzmit'te trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı İzmit'te trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

İntihar, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te kız arkadaşını öldüren adam intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile anlaştı
00:33 İmzayı atması an meselesi! Patrick Kluivert, Adana Demirspor'un başına geçiyor
00:03 İzmit'te trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
00:01 İzmit'te katliam gibi kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
00:02 İzmit'te kız arkadaşını öldüren adam intihar etti
23:59 Kız arkadaşını başından vurup intihar etti
23:28 Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde
23:24 İsmi Fenerbahçe ile anılıyordu! Acun Ilıcalı'nın yanındaki futbolcuyu gören taraftarlar sosyal medyayı yıktı
23:07 Putin, Wagner lideri Prigojin'i affetmedi: İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak
23:03 Wagner askerlerine merhamet eden Putin, eski dostu Prigojin'i affetmedi: İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2023 02:07:02. #1.11#
SON DAKİKA: İzmit'te kız arkadaşını öldüren adam intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement