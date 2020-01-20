İzmit'te kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

İzmit'te kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başka bir araça çarpmamak iiçin manevra yapan otomobil şarampole devrildi.

İzmit'te kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başka bir araça çarpmamak iiçin manevra yapan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Kaza sabah saatlerinde İzmit Üçtepeler mevkii Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büşra T. idaresindeki 34 AS 9960 plakalı otomobil, Umuttepe istikametinde seyir halindeyken, kent mezarlığından çıkan bir araca çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarına yuvarlandı. Şarampole devrilen aracın sürücüsü ise otomobil içinde sıkışarak yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
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