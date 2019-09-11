Son Dakika Haberleri: İzmit'te köy yolları yenileniyor
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İzmit'te köy yolları yenileniyor

1 saat önce

İzmit Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde köy yollarını bakıma aldı.

İzmit'te köy yolları yenileniyor, System.String[]

İzmit Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde köy yollarını bakıma aldı.


İzmit köylerine ulaşımı sağlayan yollarda bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından köylerde yürütülen çalışmalarla kış mevsimi öncesi köylüler daha rahat ve daha güvenli yollara kavuşuyor. Özellikle köy yollarının asfaltlanması konusunda yoğun çalışma yürüten ekipler, İzmit'te bağlı 50 köyde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Ambarcı Kalaycılar köyünün bağlantı yolları ile Tepebaşı Mezarlığı yollarının asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, kış ayları öncesi köylülere rahat ve güvenli ulaşım imkanı sağladı.


Köylülerin mutluluğunu dile getiren Ambarcı Köyü Muhtarı Mustafa Karaboğa da, "Kış öncesi yollarımızın yenilenmesi bizi çok mutlu etti. Okulların açılmasıyla birlikte özellikle çocuklarımız artık rahat ve daha güvenli yollardan okullarına gidebilecek" diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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