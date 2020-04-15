İzmit'te köylü pazarına sosyal mesafe düzenlemesi - Son Dakika

Korona virüsle mücadele kapsamında pazarları denetim altında tutan İzmit Belediyesi zabıtası, Karabaş Mahallesi'nde kurulan köylü pazarında da sosyal mesafe uygulamasına gitti.



Tüm dünyada salgına dönüşen korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, bu kapsamda İzmit'te kurulan köylü pazarları için de sosyal mesafe tedbirlerini uygulamaya aldı. İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi Gümüş Sokak'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan, İzmit ve çevre ilçelerin köylerinden gelen vatandaşların ürünlerini serdiği pazarda, İzmit Zabıtası tezgah yerleşim planını yeniledi. Yeni plana göre tezgahlar arası mesafe 3 metre olacak şekilde ayarlandı.



Yeni plana göre esnafın bir kısmı pazartesi, diğer kısmı ise perşembe günü pazarda tezgah açacak. Pazar giriş ve çıkışlarında ihtiyaca göre zabıta tarafından vatandaşa maske ve eldiven de dağıtılacak. - KOCAELİ