İZMİT'TE 'KRİPTO PARA' ÜRETİLEN EVE BASKIN - Son Dakika

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar bileşenleri ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün İzmit'te bir eve baskın yaptı. Kripto para üretiminde kullanılan 53 adet ekran kartı, 9 adet güç kaynağı, 8 adet anakart ve anakarta bağlı bilgisayar bileşenleri ele geçirildi. 1 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.