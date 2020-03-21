İzmit'te kuaför, berber ve güzellik salonları 'koronavirüs' nedeniyle kapandı - Son Dakika

İZMİT'te İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı. Bazı kuaförler, gelin adaylarına verdikleri randevulardan aldığı kaparo ücretlerinin ödeneceği yönünde yazılar astı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemlerini kapsamında alınan kararlar doğrultusunda yurt genelinde hizmet veren berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçici süreliğine kapatılmasına karar verildi. İzmit kent merkezinde de kuaför, berber ve güzellik salonu olarak hizmet veren birçok işyeri faaliyetin durdurulma saatini beklemeden dükkanlarını kapattı. Bazı kuaförler ise kapılarına daha önceden gelin adaylarına verilen randevulardan alınan kaporaların ödeneceğini, müşterilerin mağdur edilmeyeceğini bildiren yazılar astı.