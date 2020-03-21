İzmit'te kuaför, berber ve güzellik salonları "koronavirüs" nedeniyle kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmit'te kuaför, berber ve güzellik salonları 'koronavirüs' nedeniyle kapandı - Son Dakika

İzmit'te kuaför, berber ve güzellik salonları "koronavirüs" nedeniyle kapandı

6 saat önce

İZMİT'te İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı.

İzmit'te kuaför, berber ve güzellik salonları

İZMİT'te İçişleri Bakanlığı tarafından alınan koronavirüs önlemleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı. Bazı kuaförler, gelin adaylarına verdikleri randevulardan aldığı kaparo ücretlerinin ödeneceği yönünde yazılar astı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs önlemlerini kapsamında alınan kararlar doğrultusunda yurt genelinde hizmet veren berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçici süreliğine kapatılmasına karar verildi. İzmit kent merkezinde de kuaför, berber ve güzellik salonu olarak hizmet veren birçok işyeri faaliyetin durdurulma saatini beklemeden dükkanlarını kapattı. Bazı kuaförler ise kapılarına daha önceden gelin adaylarına verilen randevulardan alınan kaporaların ödeneceğini, müşterilerin mağdur edilmeyeceğini bildiren yazılar astı.


İçişleri Bakanlığı, Kuaför, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:24 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi         
21:33
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video         
16:14
Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti         
14:15
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor         
09:54
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!         
08:59
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları         
07:56
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor         
07:27
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi         
00:33
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor 82 yaş ortalaması ile en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe, koronavirüsten bu besinlerle korunuyor         
16:10
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 04:14:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmit'te kuaför, berber ve güzellik salonları "koronavirüs" nedeniyle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]